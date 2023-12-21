Оценить благоустройство территории пришли дети.

На Учительской торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку. Об этом сообщили в администрации Калининского района Петербурга.

Оценить благоустройство территории пришли дети. Для них устроили игры и соревнования.

Держим курс, заданный губернатором Александром Бегловым, на такие мультифункциональные спортивные пространства, которые в одном месте объединяют возможности для всех возрастов и видов активности. До конца лета планируем открыть еще одну спортивную площадку – на проспекте Мечникова, дом 19. Сергей Петриченко, глава Калининского района

Ранее мы писали, что территорию у Ижорского пруда благоустроят с учетом пожеланий жителей Колпино.

Фото: Telegram / Калининский район Санкт-Петербурга