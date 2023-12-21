На Учительской торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку. Об этом сообщили в администрации Калининского района Петербурга.
Оценить благоустройство территории пришли дети. Для них устроили игры и соревнования.
Держим курс, заданный губернатором Александром Бегловым, на такие мультифункциональные спортивные пространства, которые в одном месте объединяют возможности для всех возрастов и видов активности. До конца лета планируем открыть еще одну спортивную площадку – на проспекте Мечникова, дом 19.
Сергей Петриченко, глава Калининского района
Ранее мы писали, что территорию у Ижорского пруда благоустроят с учетом пожеланий жителей Колпино.
Фото: Telegram / Калининский район Санкт-Петербурга
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