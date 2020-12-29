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Стали известны даты капитального ремонта эскалаторов на станции метро "Московская"
Сегодня, 13:50
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Стали известны даты капитального ремонта эскалаторов на станции метро "Московская"

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Станцию не будут закрывать на вход и выход посетителей.

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение капитального ремонта эскалаторов на станции метро "Московская". Об этом сообщила пресс-служба ведомства 22 января.

Подрядчик может складировать и размещать временные инженерные коммуникации, материалы, оборудование и некапитальные строения, используемые для ремонта. Он будет проходить в вестибюле 1 станции "Московская".

Капитальный ремонт будет проводиться с 4 марта по 14 июля 2021. 

Ранее Piter.TV узнал, как на станциях проводят капитальный ремонт и не закрывают их для пассажиров.

Фото: Piter.TV

Теги: гати, московская, эскалаторы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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