Стали известны даты капитального ремонта эскалаторов на станции метро "Московская"

Станцию не будут закрывать на вход и выход посетителей.

Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на проведение капитального ремонта эскалаторов на станции метро "Московская". Об этом сообщила пресс-служба ведомства 22 января.

Подрядчик может складировать и размещать временные инженерные коммуникации, материалы, оборудование и некапитальные строения, используемые для ремонта. Он будет проходить в вестибюле 1 станции "Московская".

Капитальный ремонт будет проводиться с 4 марта по 14 июля 2021.

Ранее Piter.TV узнал, как на станциях проводят капитальный ремонт и не закрывают их для пассажиров.

Фото: Piter.TV