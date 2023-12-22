ГАТИ проверила улицы Петербурга, где зимой часто травмировались петербуржцы

По 7 из 10 проверенных адресов нашли нарушения правил зимней уборки.

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) проверили улицы Санкт-Петербурга, принадлежащие частным лицам, где в начале февраля из-за некачественной уборки наледи травмировались местные жители.

Как отметили в пресс-службе ГАТИ, только за последних два дня "Городская станция скорой медицинской помощи" выезжала на 10 адресов по вызовам жителей.

"7 из них инспекторы подтвердили нарушения правил зимней уборки. Инспекторы осмотрели еще 35 территорий также принадлежащих частным владельцам. На 4 из них наледь представляла большую опасность для жителей города" Пресс-служба ГАТИ

Один из наиболее опасных участков обнаружили на парковке торгового центра на Ириновском проспекте, где в толстом слое льда после потепления образовались ямы. Вызвало непонимание и качество уборки возле крупного ТЦ на улице Фучика — вход и пешеходная зона у здания напоминали большой каток.

Ранее Piter,TV сообщал, что владельцам частной территории на В.О. грозит штраф от 100 тысяч рублей за лед под снегом.

Фото: Piter.TV