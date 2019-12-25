ГАТИ приступила к внедрению в свою работу программных роботов

Специалисты Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра создали решения, позволяющие автоматизировать операции, которые ранее требовали участия человека.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) начала использовать программных роботов в своей работе. Программные роботы предназначены для выполнения рутинных задач. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

Специалисты Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра создали решения, позволяющие автоматизировать операции, которые ранее требовали участия человека. Разработанный для ГАТИ робот может самостоятельно формировать ведомости начисления доходов в Государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета". Учитывая количество данных, которые необходимо было вносить в систему, такая работа требовала ежедневной загрузки двух сотрудников финансово-экономического отдела Инспекции на полный рабочий день.

В ГАТИ отметили, что внедренный робот, способный работать круглосуточно, стал незаменимым помощником для сотрудников, повысив эффективность деятельности подразделения. У специалистов появилось время для решения более сложных и ответственных задач. В настоящее время продолжается настройка робота для обеспечения оптимального внесения информации в систему. Инспекция продолжит информировать о внедрении новых программных роботов в свою работу, работа в этом направлении уже ведется.

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга (архив)