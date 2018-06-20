Участок был закрыт 12 лет.

В среду, 17 апреля, стало известно, что ГАТИ открыла Нижнюю дорогу в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга.

Так, ограждение, которые блокировало движение автомобилистов открыли по требованию Государственной административно-технической инспекции. Отметим, что участок был закрыт 12 лет.

Намоним, что Нижнюю дорогу перекрыли в 2007 году из-за реставрации "Михайловской дачи".

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