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ГАТИ открыла Нижнюю дорогу в Петергофе 
Сегодня, 22:32
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IRINA_CHALKINA

ГАТИ открыла Нижнюю дорогу в Петергофе 

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Участок был закрыт 12 лет.

В среду, 17 апреля, стало известно, что ГАТИ открыла Нижнюю дорогу в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга. 

Так, ограждение, которые блокировало движение автомобилистов открыли по требованию Государственной административно-технической инспекции. Отметим, что участок был закрыт 12 лет.

Намоним, что Нижнюю дорогу перекрыли в 2007 году из-за реставрации "Михайловской дачи". 

Ранее мы сообщали о том, что В центре Петербурга петербуржец взобрался на статую Литературного дома

Фото:pixabay

Теги: автомобильные новости, новости спб, общество, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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