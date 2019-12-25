ГАТИ оштрафовала петербургские организации за грязную территорию и колючую проволоку на 15 млн рублей

Специалисты проводят рейды регулярно.

За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция выписала штрафов на общую сумму более 15 млн рублей. Организации наказали за нарушение правил благоустройства при проведении работ и ненадлежащую уборку территорий, сообщила пресс-служба ведомства.

Самый крупный штраф выписали "Горэлектротрансу" ― 2,4 млн рублей. Они не выполнили свои обязанности по очистке, промывке фасадов зданий, а также самовольно изменили фасад зданий сразу по нескольким адресам. За это же нарушение 620 тыс. рублей заплатит ООО "Петербургтеплоэнерго", 550 тыс. рублей ― ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт жиров".

Также к ответственности привлекли ряд супермаркетов за ненадлежащее состояние территорий. Так, например, универсам "Таллинский" самовольно разместил ограждение с колючей проволокой на проспекте Ветеранов. "РЖД" за нарушение требований к содержанию железобетонного ограждения получил штраф в 85 тыс. рублей.

Нарушения зафиксировали на фото.

На прошлой неделе сумма штрафов составила 12 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГАТИ