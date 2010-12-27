Также за самовольное размещение элементов благоустройства оштрафовали компанию-исполнителя.

Во вторник, 26 февраля, стало известно, что ГАТИ оштрафовала парк "Екатерингоф" из-за незаконных построек на 300 тысяч. Об этом сообщают пресс-службе инспекции.

В ходе мониторинга, проведенного Государственной административно-технической инспекцией на территории объекта культурного наследия регионального значения "Парк "Екатерингоф" (Лифляндская улица, дом 12), зафиксировано производство работ по возведению нежилых строений, не предусмотренных ордером ГАТИ. Заказчик работ – СПб ГКУ "Парк культуры и отдыха "Екатерингоф" – привлечён к административной ответственности за неисполнение обязанности по оформлению ордера на установку объектов благоустройства, а также за размещение постоянного ограждения без проекта, согласованного КГА и КГИОП сазано в сообщении

Кроме того, за самовольное размещение элементов благоустройства оштрафовали компанию-исполнителя.на 100 тысяч рублей.

Напомним, что парк "Екатерингоф" является объектом культурного наследия регионального значения.

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