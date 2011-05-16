ГАТИ: Несогласованные перепланировки в домах в центре города наносят невосполнимый вред

Специалисты провели 145 проверок с начала года на предмет перепланировки и переустройства, в результате которых в отношении 35 собственников составили административные протоколы.

Во вторник, 10 августа, в пресс-службе Государственной жилищной инспекции рассказали Piter.tv, что несогласованные перепланировке в квартирах домов центра города Петербурга могут нанести невосполнимый вред, в том числе объектам культурного наследия.

В центре многие дома являются историческими памятниками архитектурного и культурного наследия. Многие квартиры имеют нестандартные размеры и нестандартную планировку, а собственники, желая улучшить условия или открыть в квартире свой бизнес, решают сделать незаконную перепланировку. Такой поступок не только нарушает закон, но может навредить соседям.

Сотрудники отдела контроля и надзора Петродворцового, Центрального районов ГАТИ провели 145 проверок с начала года на предмет перепланировки и переустройства, по результатам которых в отношении 35 собственников помещений в многоквартирных домах составлены протоколы об административных правонарушениях.

Также в работе ГАТИ находятся более 200 обращений по незаконным перепланировкам в Центральном районе.

Все работы по планировке, результат которых отражается на техническом плане, могут изменить характеристики всего дома, поэтому перепланировка и переустройство требуют согласования. Нарушителю грозит штраф, а также обязанность вернуть помещение в изначальный вид. В противном случае, материалы дела пойдут в суд.

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