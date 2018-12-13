Водитель каршеринга оказался в кювете во время погони в Пушкинском районе

Выяснилось, что у нарушителя не было прав.

Вечером 13 мая в Пушкинском районе Петербурга задержали 20-летнего парня, который управлял каршеринговым автомобилем без прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на агрессивную манеру вождения водителя Volkswagen Polo. Стражи порядка попытались остановить транспортное средство, однако нарушитель проигнорировал это требование. Увеличив скорость движения, он попытался скрыться.

Наряд ДПС устроил погоню за машиной. Вскоре водитель не справился с управлением и слетел в кювет. Молодой человек и пассажир пытались убежать от полицейских, однако их удалось задержать.

При проверке документов выяснилось, что находившийся за рулем петербуржец не имеет прав. Каршеринговый автомобиль ему удалось арендовать с чужого аккаунта. Позже владелец аккаунта сообщил, что передал его добровольно. В связи с этим в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права".

Находившийся за рулем юноша тоже был наказан. В отношении него составлены административные протоколы по статьям "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", "Невыполнение законного требования сотрудника полиции, об остановке транспортного средства", "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги".

Ранее мы писали, что в Мурино задержали водителя Hyundai, который сбил женщину и пытался скрыться с места ДТП.

Фото: Piter.TV