Футбольный клуб "Зенит" будет сотрудничать с отрядом "ЛизаАлерт"

Клуб распространит информацию о пропавших людях, расскажет болельщикам о деятельности отряда и поможет привлечь новых добровольцев.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что петербургский футбольный клуб "Зенит" начал сотрудничать с добровольческим поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт".

В рамках сотрудничества клуб распространит информацию о пропавших людях, расскажет болельщикам о деятельности отряда и поможет привлечь новых добровольцев. Так, уже на сегодняшнем матче с "Арсеналом" на экранах "Газпром Арены" появились ориентировки поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Отряд занимается поиском людей с 2010 года в 59 регионах России.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV