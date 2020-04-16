Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему Джон Терри не перешел в "Спартак"

Экс-защитник "Челси" не стал игроком красно-белых из-за дочки.

Футбольный агент Тимур Гурцкая в интервью YouTube-каналу "Коммент.Шоу" рассказал о несостоявшемся переходе экс-защитника "Челси" и сборной Англии Джона Терри в московский "Спартак" осенью 2018 года. Отыграв год в составе "Астон Виллы", футболист на правах свободного агента должен был подписать контракт с красно-белыми.

Джон Терри не пришел в "Спартак" из-за дочки. Он уже был в посольстве России в Лондоне, получил все визы, прошел медосмотр. Но у дочки начался нервный стресс. Ему позвонила директриса школы, говорит, что она падает на пол, ревет, папа уезжает в Москву, там по улице ходят белые медведи, он никогда не вернется. У девочки была точно такая же история, когда Терри играл в "Астон Вилле". Он был вынужден из-за нее закончить карьеру. Но Терри оказался джентльменом в отличие от многих людей. Это выдающийся спортсмен. Джон приехал в Москву, лично перед Федуном извинился за эту ситуацию. Тимур Гурцкая, футбольный агент

Напомним, Джон Терри был капитаном "Челси". Он играл в клубе с 1998 по 2017 года. В составе "Челси" защитник стал пятикратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. С 2018 года Терри работает ассистентом главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистов.

Видео: YouTube / Коммент.Шоу