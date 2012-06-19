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Футбольная федерация Ленобласти стала одной из лучших в стране
Сегодня, 18:38
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Футбольная федерация Ленобласти стала одной из лучших в стране

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Отметим, что в топ-лист попали и федерации восьми других регионов.

Федерация футбола Ленобласти стала ведущей в конкурсе "Россия - футбольная страна". Эксперты отметили активное участие игроков в различных секциях. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Федерация получит 100 тысяч рублей за нестандартные решения и активное освещение проектов. Отметим, что в топ-лист попали и федерации восьми других регионов. Так, в списке оказались  Башкирия, Республика Татарстан, Тыва, а также из Ярославская, Ростовская, Оренбургская, Самарская и Свердловская область. 

Ранее на Piter.tv: Ловрен планирует остаться в "Зените".

Фото: Pexels

 

Теги: российский футбольный союз, россия, спорт, футбол, футбольная федерация ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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