Футбольная федерация Ленобласти стала одной из лучших в стране

Отметим, что в топ-лист попали и федерации восьми других регионов.

Федерация футбола Ленобласти стала ведущей в конкурсе "Россия - футбольная страна". Эксперты отметили активное участие игроков в различных секциях. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Федерация получит 100 тысяч рублей за нестандартные решения и активное освещение проектов. Отметим, что в топ-лист попали и федерации восьми других регионов. Так, в списке оказались Башкирия, Республика Татарстан, Тыва, а также из Ярославская, Ростовская, Оренбургская, Самарская и Свердловская область.

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