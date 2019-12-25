Футбольная Лига чемпионов может возобновиться 7 августа

Матчи планируется проводить каждые три дня.

Как сообщил 19 апреля портал Football Italia со ссылкой на Sky Sports, в середине следующей недели Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудит возможность проведения прерванных из-за пандемии коронавируса матчей Лиги Чемпионов с 7 по 29 августа.

"Ювентус" – "Лион" и "Барселона" – "Наполи": скорее всего, именно эти команды сыграют в 1/8 финала первыми, с 7 по 8 августа. Затем через каждые три дня планируется провести четвертьфинальные и полуфинальные встречи оставшихся команд. Финал могут провести 29 августа в Стамбуле.

На данный момент команды "Аталанта", "ПСЖ", "Лейпциг" и "Атлетико" уже вышли в четвертьфинал Лиги, а в 1/8 сыграно лишь шесть матчей.

Отмечается, что в случае принятия такого календаря матчи группового этапа Лиги чемпионов в новом сезоне-2020/21 начнутся не ранее середины октября 2020 года.

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Текст: Ксения Миронова





