Представители команды записали обращение со словами благодарности в адрес медиков.

Футболисты "Зенита" поздравили врачей в Петербурге с Новым годом. В видеообращении, опубликованном в соцсетях, со словами благодарности врачам выступили бывшие игроки клуба, ныне работающие в структурах "Зенита" – Андрей Аршавин, Анатолий Давыдов, Константин Зырянов. К поздравлениям присоединились игроки молодежной и женской команд сине-бело-голубых.

В клубе напомнили о продолжении акции "Вместе победим" – "зенитовцы" поздравят с праздниками врачей пяти петербургских больниц – Святого Георгия, больницы им. Семашко, Александровской, Покровской и Боткинской больниц. Сейчас больницы продолжают принимать пациентов с COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что после матча со "Спартаком", который прошел накануне, петербургский футбольный клуб "Зенит" ушел в отпуск. Через месяц команда пройдет медицинский осмотр в Петербурге, а 15 января пройдут первые в будущем году зимние тренировочные сборы "Газпром", которые пройдут в Дубай до 27 числа.

Там же пройдет серия товарищеских матчей, даты которых сообщат позже.

Видео: Twitter / @zenit_spb