"Ловил, ловлю и обещаю ловить": футболисты "Зенита" дали новогодние обещания

"Зенит" запустил флешмоб под хэштегом #ОбещаюЗениту.

В четверг, 5 декабря, в сети появилось "новогоднее обещание" игроков "Зенита". Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале ФК.

"Накануне главного зимнего праздника страны футболисты, тренеры и болельщики "Зенита" ставят перед собой важные цели, которые позволят им стать лучше в новом году. Часто мы с вами даем себе обещания, но порой откладываем или даже забываем о них", —сказано в сообщении.

В ролике появились Магомед Оздоев, Бранислав Иванович, Андрей Лунев и другие игроки сене-бело-голубых.

"Ловил, ловлю и обещаю ловить", —пообещал Лунев.

Кроме того, "Зенит" запустил флешмоб под хэштегом #ОбещаюЗениту. На сайте футбольного клуба можно написать обещание Браниславу Ивановичу. Для "ленивых" предлагается сгенерировать обещание.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Кержаков поддержал возвращение пива на российские стадионы.

Видео:Zenit Football Club/YouTube