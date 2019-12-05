Александр Кержаков поддержал возвращение пива на российские стадионы

Идея комитета Госдумы по спорту кажется футболисту удачной.

На российские стадионы может вернуться запрещенное пиво – это порекомендовал комитет Госдумы по физической культуре и спорту. Бывший зенитовец Александр Кержаков также поддержал идею и назвал ее здравой, слова футболиста приводит "Петербургский дневник".

Кержаков напомнил, что на прошедшем чемпионате мира не было ограничений на продажу пива, как не было и связанных с ним неприятных ситуаций на стадионах. Спортсмен назвал появление пенного напитка на стадионах общеевропейской практикой и отметил, что пластиковые стаканы, в которых будет продаваться пиво, никому не навредят. Главное, чтобы напиток не появлялся в стекле и бутылках.

Также экс-зенитовец отметил, что хорошей идеей могли бы стать отчисления клубам от пивных продаж или полноценное направление проданных литров пенного на улучшение финансового состояния клубов и лиги.

К слову о пиве: пивная компания представила первые в мире бумажные бутылки.

Фото: Александр Кержаков / Instagram