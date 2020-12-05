Футболисты "Спартака" и "Динамо" устроили потасовку на футбольном поле

Конфликту предшествовал грубый прием со стороны игрока одной из команд.

Футболисты "Спартака" и "Динамо" устроили массовую потасовку на поле во время матча. Об этом информирует газета "Известия"

Инцидент произошел в рамках игры 11-го тура Российской премьер-лиги в конце первого тайма. По данным издания, полузащитник "Динамо" Арсен Захарян сделал грубый подкат под защитника "Спартака" Максимилиано Кофрие, из-за чего развязалась потасовка.

В результаты стычки главный арбитр матча Сергей Карасев показал четыре желтые карточки игрокам двух команд. Отмечается, что в результате конфликта никто из футболистов серьезно не пострадал.

Игра закончилась со счетом 2:2.

Ранее "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2.

Видео: Youtube/Футбольный Биги