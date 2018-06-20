Кокорин и Мамаев жалуются на сигаретный дым в конвойном помещении

Футболисты требуют себе отдельного помещения.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые сейчас находятся под арестом в Бутырской тюрьме, жалуются на сигаретный дым в конвойном помещении. Об этом пишет Mash.

По словам спортсменов, все заключенные курят, а им нельзя дышать этим дымом. Поэтому нападающий петербургского "Зенита" и полузащитник "Краснодара" требуют себе отдельного помещения.

Напомним, Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 25 сентября 2019 года. К такому решению пришел суд Москвы. Спортсменов обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев. Следователи насобирали уже более 25 томов документов по этому делу.

Ранее мы писали, что к Александру Кокорину пустят врачей, которые обследуют травмированное колено.

Видео: Mash