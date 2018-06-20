К Александру Кокорину пустят врачей, которые обследуют травмированное колено

О том, что медицинский персонал допустили в камеру, сообщил Семак.

К петербургскому футболисту Александру Кокорину пустили медиков, которые займутся восстановлением здоровья спортсмена. Медики осмотрят пациента прямо в камере СИЗО в ближайшее время. Об этом сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Почему это не было сделано раньше или почему не разрешили – тоже непонятно объясняет спикер

Ранее Кокорин перенес травму на коленном суставе. Адвокат футболиста е раз заявляла, что у Александра болит колено после перенесенной операции. Виной всему она считает недостаточная физическая нагрузка на организм.

Напомним, что в московском суде продлили арест нападающему Кокорину до 25 сентября. Такой же срок ареста назначен и второму фигуранту расследования Павлу Мамаеву. Молодые люди обвиняются участии в двух потасовках в Москве.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"