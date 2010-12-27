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Футболист Егор Бабурин продолжит карьеру в "Ростове"
Сегодня, 19:45
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IRINA_CHALKINA

Футболист Егор Бабурин продолжит карьеру в "Ростове"

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Однако, "Зенит" сохранил за собой приоритетное право выкупа.

В пятницу, 12 июля, стало известно, что петербургский "Зенит" и ростовский футбольный клуб "Ростов" договорились относительно вратаря Егора Бабурина. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. 

Так, футболист продолжит карьеру в ростовском клубе. Однако, "Зенит" сохранил за собой приоритетное право выкупа.

Отметим, что Бабурин - выпускник академии "Зенита". Вратарю 25 лет. С 2012 года он активно привлекается к работе с основным составом. Вместе с ним отыграл семь матчей.

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" предложил Кристиану Нобоа уйти в "Сочи".

Фото:фк зенит 

 

 

Теги: зенит, новости спб, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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