Футболист Егор Бабурин продолжит карьеру в "Ростове"

Однако, "Зенит" сохранил за собой приоритетное право выкупа.

В пятницу, 12 июля, стало известно, что петербургский "Зенит" и ростовский футбольный клуб "Ростов" договорились относительно вратаря Егора Бабурина. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Так, футболист продолжит карьеру в ростовском клубе. Однако, "Зенит" сохранил за собой приоритетное право выкупа.

Отметим, что Бабурин - выпускник академии "Зенита". Вратарю 25 лет. С 2012 года он активно привлекается к работе с основным составом. Вместе с ним отыграл семь матчей.

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" предложил Кристиану Нобоа уйти в "Сочи".

Фото:фк зенит