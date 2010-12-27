Футболист Быстров высказал свое мнение о геях

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров рассказал о своем отношении к геям в третьем выпуске шоу на YouTube "Быстров&Кларк". Также футболист рассказал историю, когда его случайно занесло в гей-клуб.

"К геям? Ужасно отношусь, это ужас", – сказал Быстров.

Тогда футболисту напомнили, как на Думской улице его ударили по лицу рядом со входом в гей-клуб. На вопрос, каким образом он там оказался, Быстров ответил: "Да просто пьяный был, перепутал двери.Я даже не помню, что меня ударили".

Ранее на Piter.TV: руководство "Зенита" встретится с Кокориным для обсуждения его планов.

Фото: fc-zenit.ru