Вспыхнул как спичка: утром на Витебском сгорела газель

Автомобиль сгорел полностью меньше, чем за 15 минут.

В Московском районе утро 27 марта началось с пожара. Как сообщают очевидцы, улицу заволокло дымом из-за полыхающей газели.

По информации МЧС, информация о возгорании поступила по телефону горячей линии в 08:32. Как выяснилось, загорелся автомобиль Volkswagen Transporter на Витебском проспекте, а точнее на его пересечении с улицей Орджоникидзе. Огнеборцам удалось устранить огонь за 13 минут, но этого времени хватило, чтобы красная газель выгорела дотла.

Пользователи соцсетей добавили, что мужчины успели выбежать из автомобиля. В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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