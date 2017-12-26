Вместо обеда - тяжелые ожоги: дальнобойщик едва не погиб, разогревая себе еду

Медики диагностировали у него глубокие ожоги лица, шеи, рук, груди и спины.

Дальнобойщик получил сильные ожоги, подогревая еду в машине на газовом баллоне. Об этом сегодня утром, 26 марта, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Трагический инцидент произошел в Московском районе Петербурга. Около 9 часов утра 25-летний дальнобойщик из Курска прибыл в город на машине "Scania". Он припарковал авто около дома 6 по Предпортовой улице и собирался поесть. Когда он начал подогревать еду, сработал газовый баллон. В машине случился пожар. Выгорела кабина автомобиля.

Водитель попал в ожоговую реанимацию НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Медики диагностировали у него глубокие ожоги лица, шеи, рук, груди и спины. Всего у мужчины поражено около 20 процентов поверхности тела.