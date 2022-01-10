Ломаную улицу осветили 20 новых фонарей

Провести реконструкцию освещения запланировано на свыше 40 улицах.

В Московском районе завершена реконструкция наружного освещения на Ломаной улице. Теперь от Московских ворот до Цветочной улицы установлено 20 современных светильников на 18 металлических опорах. Для электроснабжения фонарей проложено 550 метров линий электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее система освещения на Ломаной улице была устаревшей и неэффективной. Сегодня же, благодаря новому оборудованию, повысилась надежность работы освещения, а качество освещения тротуара и проезжей части значительно улучшилось.

Увеличение количества фонарей на 20% не привело к росту потребления электроэнергии. Благодаря энергоэффективности светильников общая мощность осталась на том же уровне.

Ранее сообщалось, что "Ленсвет" обновил светильники на Ушаковской набережной в Петербурге.

Фото: комитет по энергетике и инженерному обеспечению