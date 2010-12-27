Фургон насмерть задавил велосипедистку в Ленобласти

Водитель не заметил женщину на обочине из-за раннего времени суток.

В Бокситогорском районе Ленобласти ранним утром "Газель" сбила женщину на велосипеде, сообщила пресс-служба управления ГИБДД Петербурга и Ленобласти. Трагедия произошла на 320 километре дороге Вологда-Кола. Велосипедистка ехала по обочине, где на нее, не заметив в потемках, наехал фургон.

40-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте еще до приезда скорой. Правоохранители устанавливают личность погибшей. По факту смертельного ДТП ведется проверка.

Ранее появились подробности смертельного ДТП на Волхонском шоссе.

Фото: Piter.tv