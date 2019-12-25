Фургал отказался от основного адвоката

Защитник не знает, с чем связано такое решение.

Арестованный по подозрению в организации убийства экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг основного адвоката Бориса Кожемякина. Об этом пишет ТАСС.

Защитник не знает, с чем связано такое решение Фургала. Он известил адвоката о нём в письменной форме.

Отметим, что Кожемякин активно комментировал ход дела в прессе.

Ранее "Коммерсантъ" узнал об отводе двух адвокатов Фургала. Источники "Ъ" считают, что СК может попытаться отвести и двух оставшихся защитников Фургала, чтобы заменить их на более лояльных к следствию — так правоохранители будут пытаться добиться от Фургала признания вины.