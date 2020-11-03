Огонь уничтожил фуру на КАД

К утру машину убрали с трассы.

В ночь на пятницу, 26 августа, проезжающие по юго-восток части КАД водители наблюдали горящий большегруз. Видео с места событий появилось в соцсетях.

Возгорание произошло на 54 км вблизи Большого Обуховского моста. Машина сгона дотла.

Как отмечают представители ФКУ Упрдор "Северо-Запад", пламя охватило фуру после её разгрузки примерно в полночь. Грузовик стоял у отбойника и серьезно не мешал движению. К утру всё, что осталось от машины, убрали, освободив проезд.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее мы сообщили о том, что трактор упал на бок на Всеволожском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Орхан Асадов)