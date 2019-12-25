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Трактор упал на бок на Всеволожском проспекте
Сегодня, 9:34
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Трактор упал на бок на Всеволожском проспекте

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На место аварии прибыли сотрудники ДПС.

На Всеволожском проспекте столкнулись автобус и трактор, в результате чего сельскохозяйственная машина опрокинулась. Инцидент заметили около  торгового центра "Юбилейный". Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Трактор завалился на бок, а автобус потерял передний бампер. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. На данный момент уточняются причины ДТП. Информации о пострадавших нет.

Ранее на Piter.tv:  мужчина ограбил 83-летнего пенсионера у парадной его дома.

Фото: Piter.tv

Теги: автобус и трактор, всеволожский проспет, гибдд, трактор опрокинулся
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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