Трактор упал на бок на Всеволожском проспекте

На место аварии прибыли сотрудники ДПС.

На Всеволожском проспекте столкнулись автобус и трактор, в результате чего сельскохозяйственная машина опрокинулась. Инцидент заметили около торгового центра "Юбилейный". Об этом очевидцы рассказали в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Трактор завалился на бок, а автобус потерял передний бампер. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. На данный момент уточняются причины ДТП. Информации о пострадавших нет.

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Фото: Piter.tv