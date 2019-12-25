Почти "мост глупости": фура снесла ограничительную арку на Парашютной улице

ДТП произошло вечером вторника, однако на следующее утро большегруз по-прежнему не убрали.

Во вторник, 18 октября, проезжающая по Парашютной улице фура оказалась в ловушке. Водитель не заметил знак в виде арки, предназначенный для ограничения высоты. В результате большегруз застрял посередине проезжей части. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Конструкция "поймала" фуру у ТЦ "Леруа Мерлен" прямо на стоянке. Водитель на месте замечен не был – пользователи предполагают, что он не смог самостоятельно справиться с очередным аналогом петербургского "моста глухости" и ушёл.

Утром среды фуру так и не убрали, спецтехники рядом также не наблюдается. Жителям Приморского района прогнозируют огромную пробку.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Пастухов)