Mini Cooper столкнулся с такси и перевернулся на крышу на Московском проспекте

По предварительной информации, водителя Mini Cooper госпитализировали, таксист не пострадал.

На Московском проспекте, возле Константиновского артиллерийского училища столкнулись такси (Hyundai) и автомобиль Mini Cooper. Последний автомобиль от удара перевернулся на крышу. "Мегаполис" опубликовал момент аварии, который попал на видеорегистратор.

На записи видно, как такси перестраивается из правого ряда в левый. Автор видео, едущий в среднем ряду, пропускает его, и когда таксист выезжает в левый ряд, в него на скорости влетает Mini Cooper и переворачивается на крышу.

По предварительной информации, водителя Mini Cooper госпитализировали, таксист не пострадал.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП (Сабина Янбухтина)

Видео: Мегаполис