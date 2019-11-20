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Фура пробила ограждение и развернулась в противоположную сторону на КАД

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На видео можно увидеть, как водитель выбирается из кабины поврежденного большегруза.

Днем 20 ноября на КАД произошло серьезное ДТП с участием большегруза. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи можно увидеть, как водитель выбирается из кабины поврежденного большегруза. По словам очевидцев, фура пробила ограждение и развернулась в противоположную сторону на КАД. Грузовик перегородил две полосы для движения. На месте аварии скопилась небольшая пробка.

Ранее мы писали, что на Дальневосточном трамвай сбил двоих петербуржцев, один погиб.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, авария на кад, дтп с фурой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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