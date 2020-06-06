Фура придавила легковушку на выезде из Лодейного Поля

Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 6 июня, водитель фуры не справился с управлением на повороте и попал в ДТП на выезде из Лодейного Поля. В результате фура придавила легковушку. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы отметили, что заметили на месте ДТП двух взрослых и ребенка. Предполагается, что это водитель и пассажиры легковушки.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы писали, что на Митрофаньевском шоссе перевернулся грузовик.

Видео: vk.com/spb_today