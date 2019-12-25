Фура потеряла прицеп на Автомобильной улице

Пострадавших не оказалось.

Утром 3 марта на еще пустой Автомобильной улице фура потеряла прицеп. Как именно случился инцидент, неясно, однако контейнер сильно развернуло – водительская кабина даже оказалась к нему "лицом". Фотографии с места разместили в соцсетях очевидцы.

Петербуржцы с облегчением отметили, что пострадавших не было – дорога в восьмом часу утра была еще свободной.

Просто надо следить за состоянием сцепного! Благо не было ни кого рядом, за такое надо наказывать. – возмутились автомобилисты.

Там постоянно забор разбит,много любителей на скорости в поворот войти! – отметили другие пользователи.

Ранее мы рассказывали, что на проспекте Просвещения мотобайк врезался в ограждение.

Фото: Макс Бельцев, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"