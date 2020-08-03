Фура потеряла контейнер на Дунайском проспекте в Петербурге

Сервис "Яндекс. Пробки" отмечает место аварии красным цветом.

В среду, 23 февраля, на Дунайском проспекте в Московском районе Петербурга фура не справилась с крутым поворотом и потеряла груз. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованной фотографии груз остался на проезжей части. Большегруз занял оставшуюся часть дороги. Причина произошедшего на данный момент не установлена.

Сервис "Яндекс. Пробки" отмечает место аварии красным цветом.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб



