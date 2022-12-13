Большегруз перекрыл выезд из Шушар

За фурой скопилась внушительная пробка.

В пятницу, 21 апреля, один из выездов из посёлка Шушары оказался заблокирован из-за перегородившей дорогу фуры. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Пользователи отмечают, что большегрузы застревают на этом участке довольно часто. Большая часть подобных аварий происходит из-за проезда грузовиков на запрещающий сигнал светофора, однако рассматривается и вариант с участием в ДТП легкового автомобиля.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Из-за аварии пробка образовалась не только на выезде из Шушар: внушительный затор наблюдается на Московском шоссе в обе стороны.

Ранее стали известны подробности массового ДТП на КАД.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб