Фрагменты фундаментов двух петербургских храмов признали памятниками

Новый статус обрели фундамент храма Покрова Пресвятой Богородицы и фрагменты фундамента храма святых благоверных князей Бориса и Глеба.

Петербургский КГИОП включил в перечень культурных памятников 2 новых объекта. Речь идёт о фундаменте храма Покрова Пресвятой Богородицы и фрагментах фундамента храма святых благоверных князей Бориса и Глеба. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, подвальный этаж храма Покрова Пресвятой Богородицы был найден специалистами минувшим летом в ходе археологических раскопок. Святыню разобрали ещё в 1933 году.

Ещё одна археологическая экспедиция была проведена на месте расположения останков церкви Святых Бориса и Глеба 2 месяца назад. Там удалось обнаружить часть западной стены западного притвора церкви и пол подвального этажа. Здание снесли в 1975 году, на его месте построена часть современной Синопской набережной.

Ранее мы сообщили о том, что Николаевское кавалерийское училище преобразуют в школу на 1 тыс. мест.

Фото: КГИОП