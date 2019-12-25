Фудкорты Петербурга не прошли тест на безопасность

Не у всех предпринимателей есть QR-коды, или они не соответствуют заявленной деятельности.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что в Петербурге фудкорты не прошли тест на безопасность. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Напоним, что одним из условий открытия торговых комплексов и фудкортов стало строгое соблюдение противоэпидемических предписаний и мер санитарной безопасности. Например, использование средств индивидуальной защиты и QR-коды.

На прошлой неделе специалисты проверили порядка 35 торговых центров, в которых расположены более 1500 торговых объектов. В итоге владельцам объектов выписан 171 протокол. больше всего нарушений зафиксировали в пунктах общепита. Как оказалось, у них отсутствовали или не соответствовали заявленной деятельности QR-коды. Более того, сотрудники и посетители не использовали маски.

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