Фудхоллы и фудмаркеты завоевывают рынок Петербурга

С июля по сентябрь 2019 года в ТЦ Петербурга заработали 32 заведения общепита.

С июля по сентябрь 2019 года в ТЦ Петербурга заработали 32 заведения общепита. Об этом сообщила международная консалтинговая компания Colliers International.

За такой же период 2018 года в Петербурге открылось всего 9 точек. Однако средняя площадь новых кафе и ресторанов стала меньше (200 квадратов против 60-80). Также было зафиксировано снижение активности в сегменте развлечений. В ТК за девять месяцев 2019 года появилось пять новых арендаторов. В 2018 из было девять, в 2017 – двенадцать.

Рынок Петербурга завоевывают новые концепции: фудхоллы и фудмаркеты. Фудхолл представляет собой гибрид традиционного ресторана и фудкорта в торговом центре.

Ранее на Piter.TV: В 2019 году в Петербурге начали реже открывать заведения общепита.

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