Во Фрунзенском районе появятся пять новых социальных объектов

Власти Петербурга выделят деньги на строительство пяти новых объектов инфраструктуры во Фрунзенском районе. Об этом действующий губернатор сообщил на встрече с жителями города.
По словам градоначальника, район испытывает нехватку социальных построек в связи с высокими темпами роста жилья. Администрация готова выделить из Резервного фонда Правительства России 10,6 млрд рублей, которые потратят на выкуп помещений. Здание на Софийской, 26 планируется переобустроить в детские сад, а в доме на Южном шоссе, 53 появится офис врачей. Также на территории ЖК "София" появятся два детских сада и школу.
На встрече с жителями Купчино власти не обошли стороной транспортной инфраструктуры. В сентябре 2019 года в эксплуатацию введут станции метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Помимо этого совместно с РЖД город планирует построить новые путепроводы, которые помогут разгрузить городские магистрали.
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Фото:Piter.TV
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