Во Фрунзенском районе появятся пять новых социальных объектов

Администрация готова выделить из Резервного фонда Правительства России 10,6 млрд рублей.

Власти Петербурга выделят деньги на строительство пяти новых объектов инфраструктуры во Фрунзенском районе. Об этом действующий губернатор сообщил на встрече с жителями города.

По словам градоначальника, район испытывает нехватку социальных построек в связи с высокими темпами роста жилья. Администрация готова выделить из Резервного фонда Правительства России 10,6 млрд рублей, которые потратят на выкуп помещений. Здание на Софийской, 26 планируется переобустроить в детские сад, а в доме на Южном шоссе, 53 появится офис врачей. Также на территории ЖК "София" появятся два детских сада и школу.

На встрече с жителями Купчино власти не обошли стороной транспортной инфраструктуры. В сентябре 2019 года в эксплуатацию введут станции метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Помимо этого совместно с РЖД город планирует построить новые путепроводы, которые помогут разгрузить городские магистрали.

Ранее на Piter.TV: Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Фото:Piter.TV