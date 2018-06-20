Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Фонд должен охранять права граждан до полного отказа от долевого строительства.

Фонд защиты прав дольщиков собрал 19 млрд рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управляющего директора Дом.рф Алексея Ниденса.

Фонд открыли в конце 2017 года в форме публично-правовой компании. Каждый застройщик должен перечислять в него 1,2% от стоимости договора. Неуплата взноса может грозить отказом в государственной регистрации договоров. Ниденс подчеркнул, что сейчас фондом защищены 450 тыс. квартир.

В случае необходимости средства фонда направляются на достройку объектов. Фонд является временным механизмом защиты прав дольщиков перед полным отказом от долевого строительства в РФ.

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