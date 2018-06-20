Фонд защиты прав дольщиков собрал около 19 млрд рублей

Фонд защиты прав дольщиков собрал 19 млрд рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управляющего директора Дом.рф Алексея Ниденса.
Фонд открыли в конце 2017 года в форме публично-правовой компании. Каждый застройщик должен перечислять в него 1,2% от стоимости договора. Неуплата взноса может грозить отказом в государственной регистрации договоров. Ниденс подчеркнул, что сейчас фондом защищены 450 тыс. квартир.
В случае необходимости средства фонда направляются на достройку объектов. Фонд является временным механизмом защиты прав дольщиков перед полным отказом от долевого строительства в РФ.
Видео: Piter.tv
Оставить комментарий