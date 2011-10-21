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Тридцати обманутым дольщикам Смольный выплатит 150 млн рублей
Сегодня, 21:29
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Тридцати обманутым дольщикам Смольный выплатит 150 млн рублей

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К концу 2022 года число обманутых дольщиков удалось сократить в 2 раза, сообщил вице-губернатор города  Николай Линченко.

Более 30 обманутых дольщиков получат выплаты за недостроенное жилье. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Дольщикам перечислят 152 млн рублей. Как рассказал отметил руководитель дирекции по Петербургу и Ленобласти ПИК Сергей Мамошин, правительству города, компании ПИК важно поддерживать участников долевого строительства.

Вице-губернатор города  Николай Линченко добавил, что к концу 2022 года число обманутых дольщиков удалось сократить в 2 раза.

Фото: Piter.tv
 

Теги: выплаты, долевое строительство, дольщики, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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