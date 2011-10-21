Тридцати обманутым дольщикам Смольный выплатит 150 млн рублей

К концу 2022 года число обманутых дольщиков удалось сократить в 2 раза, сообщил вице-губернатор города Николай Линченко.

Более 30 обманутых дольщиков получат выплаты за недостроенное жилье. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Дольщикам перечислят 152 млн рублей. Как рассказал отметил руководитель дирекции по Петербургу и Ленобласти ПИК Сергей Мамошин, правительству города, компании ПИК важно поддерживать участников долевого строительства.

Вице-губернатор города Николай Линченко добавил, что к концу 2022 года число обманутых дольщиков удалось сократить в 2 раза.

Фото: Piter.tv

