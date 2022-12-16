Комитет по строительству Петербурга провел конференцию по вопросам долевого строительства

Во вторник, 24 декабря, состоялась видеоконференция, организованная Комитетом по строительству Санкт-Петербурга, посвященная особенностям контроля и профилактики в области долевого строительства. В мероприятии приняли участие представители 58 организаций, рассказал портал "Строительный Петербург".
Участники обсудили ключевые аспекты:
– проведение профилактических мероприятий;
– особенности надзорной деятельности;
– ответственность за нарушения законодательства в сфере долевого строительства;
– итоги 2024 года и перспективы развития контрольной системы.
Специалисты Управления долевого строительства представили информационные материалы и рассказали о законодательных изменениях. Комитет планирует продолжить такие встречи в 2025 году для повышения уровня взаимодействия с застройщиками.
Фото: Piter.tv
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