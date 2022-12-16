Комитет по строительству Петербурга провел конференцию по вопросам долевого строительства

Комитет планирует продолжить такие встречи в 2025 году для повышения уровня взаимодействия с застройщиками.

Во вторник, 24 декабря, состоялась видеоконференция, организованная Комитетом по строительству Санкт-Петербурга, посвященная особенностям контроля и профилактики в области долевого строительства. В мероприятии приняли участие представители 58 организаций, рассказал портал "Строительный Петербург".

Участники обсудили ключевые аспекты:

– проведение профилактических мероприятий;

– особенности надзорной деятельности;

– ответственность за нарушения законодательства в сфере долевого строительства;

– итоги 2024 года и перспективы развития контрольной системы.

Специалисты Управления долевого строительства представили информационные материалы и рассказали о законодательных изменениях. Комитет планирует продолжить такие встречи в 2025 году для повышения уровня взаимодействия с застройщиками.

Фото: Piter.tv