На гидроизоляцию Фрунзенского радиуса от станции "Международная" готовы выделить 441,8 млн рублей

Мероприятия затронут станции, которые расположены после "Международной".

АО "Метрострой Северной столицы" объявило тендер на выполнение комплекса работ по гидроизоляции ряда станций Фрунзенского радиуса.Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 441,8 млн рублей.



Мероприятия будут проводиться на участке от за станцией метро "Международная", включая "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и станцию "Южная". Срок окончания работ намечен на 15 декабря.



Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 12 апреля.



Ранее мы сообщили о том, что реконструкция Ропшинского шоссе оценена в 1,4 млрд рублей.



Фото: Piter.TV