Фронтмен Little Big подарил рампу скейтпарку в Сосновом Бору

Местные жители оценили подарок Ильича.

Основатель Little Big Илья Прусикин навестил свою родину – Сосновый Бор. Музыкант решил сделать подарок местному скейтпарку: там появилась новая рампа с логотипом самой известной петербургской рейв-группы. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Мой Сосновый Бор".

Подарок уже оценили городские скейтеры: ребята освоили рампу и с удовольствием используют ее для эффектных фото.

Судя по комментариям в социальных сетях, жители также благодарны Ильичу за новый арт-объект.

Ранее мы рассказали о том, что жители Соснового Бора могут отправиться на карантин после отпуска.

Видео: ВКонтакте / sosnovy_bor