На фасаде дома в Петербурге появилась фреска с Лениным

Создатели рассказали, что изображение появился к 150-летию вождя.

В субботу, 25 апреля, на стене одного из домов Петербурга появился портрет Владимира Ильича Ленина. Фотографию фрески опубликовали на странице urbanfresco в социальной сети Instagram.

Создатели рассказали, что изображение появилось к 150-летию вождя. Рисунок представляет собой фрагмент картины Бориса Александровича Голополосова, художника из собрания Третьяковской галереи.

Ранее мы писали о том, что на Радищева появится "неофициальный филиал Третьяковки".

Фото: instagram.com/urbanfresco