Фрэнк Грилло появился в трейлере фильма "Другой мир. Год волка"

Фильм выйдет в свет 6 декабря 2024 года.

В социальных сетях появился трейлер хоррор-боевика "Другой мир. Год волка" (Werewolves) от режиссера Стивена С. Миллера ("Безмолвная ночь"). Кинокритики называют проект "Судной ночью" с оборотнями". Главную роль в ленте исполнил Фрэнк Грилло, звезда второй "Судной ночи", также известный широкой аудитории по проекту "День курка" и кинокомиксу "Первый мститель: Другая война". Согласно заявленной создателями истории, события Суперлуния активируют у человечества скрытый ген, превращающий каждого на одну ночь в оборотня. Год назад от аномального воздействия естественного спутника Земли по сюжету погибло около миллиарда людей, а теперь над выживанием человечества снова нависает угроза

Представлен первый трейлер Subnautica 2.

Фото и видео: YouTube / Bloody Disgusting Horror