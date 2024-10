Представлен первый трейлер Subnautica 2

Игра будет доступна пользователям в следующем году.

Авторы компьютерной игры Subnautica 2 из студии разработки Unknown Worlds показали в социальных сетях свежий тизер-трейлер, а также указали на релизное окно выхода проекта в свет. На презентационном мероприятии стало известно, что создатели планируют выпустить новинку для пользователей в "раннем доступе" в 2025 году. Выйдет проекта как на персональных компьютерах, так и консолях Xbox Series X|S, а такжее она появится в стриминговом сервисе Game Pass.

Напомним, что Subnautica 2 представляет из себя продолжение знаменитого симулятора выживания. Во второй части франшизы игрокам снова придется погружаться в морские глубины, расположенные на неизведанной планете. Ключевым нововведением в сюжете сиквела станет возможность геймплея через полноценный кооператив в составе до четырех человек. Этот режим пользователи просили у авторов еще со времен выхода в свет первой части игры. Оригинальная версия Subnautica вышла из раннего доступа в 2018 году, па затем авторы выпустили спин-офф Subnautica: Below Zero про выживание в холодных водах.

