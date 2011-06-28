Авторы The Medium анонсировали хардкорный хоррор Cronos: The New Dawn

Релиз игры намечен на следующий год.

В ходе презентационного мероприятия Xbox Partner Preview польская студия разработки Bloober Team, известная широкой аудитории по ремейку компьютерной игры Silent Hill 2, анонсировала свой новый проект. Хоррор-выживалка с жестокими сражениями получила название Cronos: The New Dawn. Она выйдет в свет 2025 году на платформе персонального компьютера, а также консолях Xbox Series и PlayStation 5. Сюжет разворачивается в мире, разрушенном Переменой. Игрокам предстоит спасать мир необычным путём. Они выступят в роли специального агента, Странника, назначенного искать в пустошах аномалии. Эти аномалии способны перенести героя в Польшу 1980-х годов. Там геймеры будут собирать сущности важных для истории людей и отправлять их в будущее.

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Фото и видео: YouTube / IGN