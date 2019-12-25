Корабль возвращается из похода.

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" проходит пролив Ла-Манш. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны. Известно, что корабль проекта 22350, находящегося на вооружении у Северного флота РФ, находится в акватории Ла-Манша со стороны Бискайского залива.

Несколько дней назад фрегат завершил выполнение задач своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантический океан. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что поход фрегата начался 20 декабря прошлого года. За это время "Адмирал флота Касатонов" преодолел порядка 19 тысяч морских миль. Экипаж судна посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Турции и Сирии. Проход боевого корабля обеспечивается поддержкой со стороны спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Вязьма".

Ранее СМИ писали о том, что "Адмирал Касатонов" ворвался прямо на учения НАТО в Средиземном море

Фото: Минобороны России