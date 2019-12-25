Фрегат "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем ракет "Циркон"

Ходовые испытания корабля состоятся весной 2022 года.

Российский фрегат "Адмирал Головко" станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонном комплексе.

Планируется, что первым штатным носителем станет фрегат "Адмирал Головко. эксперт агентства

Напомним, что корабль "Адмирал Головко" является третьим по счету и вторым в серии проекта 22350. Он отправится на ходовые испытания уже в следующем году (весной). На данный момент Северный флот имеет на вооружении два фрегата проекта - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Они обладают "Калибрами-НК".

Минобороны РФ заявило об успешном испытании системы ПВО С-500.

Фото: Минобороны России